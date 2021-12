Blanca | cosa ha deciso la Rai sulla seconda stagione della fiction

(Di martedì 21 dicembre 2021), lain onda su Rai1 ha riscosso tanto successo, l’ultima puntataRai andrà in onda Martedì 21 Dicembre 2021, ci saranno diversi colpi di scena e altre trame da definire al meglio. La protagonista metterà in pericolo la sua vita, ritrovandosi dinanzi ad una situazione difficile e molto pericolosa, gli spettatori hanno molto apprezzato la serie di puntaRai, infatti stanno cercando in tutti i modi di indirizzare la produzione a creare una, la decisioneRai circa la(Screenshot)Il produttore e responsabile di Lux Vide, Luca Bernabei ha dichiarato che sta lavorando ad una...

Lady_Pirate : RT @LuxVide: Un'immersione nel buio, dondolati dalle onde. Chissà che cosa prova la nostra Blanca! ???? #BlancaLaSerie - aftgwh0re : stasera ho semi-guardato Blanca con i miei e i miei zii e l'unica cosa che ho da dire è porca di una troia vacca pi… - ale_myy2 : RT @aleferaz: 'prima lo zio matto, ora la mamma strega, belin liguori cosa siete la famiglia addams?' ho tirato un urlo ???? #Blanca #Blanc… - IlaryNani : RT @redroseauro: la cosa bella è che non dobbiamo aspettare una settimana per la prossima puntata la cosa brutta è che è l'ultima puntata #… - fenjivrainbow : RT @aleferaz: 'prima lo zio matto, ora la mamma strega, belin liguori cosa siete la famiglia addams?' ho tirato un urlo ???? #Blanca #Blanc… -

Ultime Notizie dalla rete : Blanca cosa

... che potrebbe costarle cara: chi è che vuole farle del male? È davvero Nanni? Appuntamento su Rai 1 alle 21.25 di martedì 21 dicembre per scopriresuccederà aScopriamo insieme ogni. Leggi anche - > Maria Chiara Giannetta è la protagonista della nuova serie: ricordate dove abbiamo già visto l'attrice? Che lavoro fanno i genitori di Maria Chiara ...Blanca, la fiction in onda su Rai1 ha riscosso tanto successo, l’ultima puntata della fiction Rai andrà in onda Martedì 21 Dicembre 2021 ...Blanca Serie Tv di Rai 1 la trama del quinto episodio stasera 20 dicembre in tv quando in onda la programmazione chi c'è nel cast ...