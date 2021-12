Blanca 2 ci sarà la seconda stagione? 'Già al lavoro' (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra le migliori novità di questa stagione autunnale, nel comparto fiction Rai, spicca indubbiamente Blanca. La serie italiana con gli attori Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha conquistato l'attenzione di una grossa fetta del pubblico spettatore, aggiudicandosi per giunta un premio prestigioso a livello internazionale il 'DQ Craft Award', che l'ha premiata come una delle più innovative produzioni a livello mondiale. Tra gli ottimi risultati auditel (che superano grossomodo i 5 milioni di spettatori) e il prestigioso riconoscimento internazionale, non è difficile ipotizzare un seguito di questa avventura. Quindi Blanca 2 si farà? A rispondere è stato il produttore Luca Bernabei, ma anche le parole di Maria Chiara Giannetta non sono passate inosservate. L'interprete di Blanca Ferrando e le parole sulla ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra le migliori novità di questaautunnale, nel comparto fiction Rai, spicca indubbiamente. La serie italiana con gli attori Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha conquistato l'attenzione di una grossa fetta del pubblico spettatore, aggiudicandosi per giunta un premio prestigioso a livello internazionale il 'DQ Craft Award', che l'ha premiata come una delle più innovative produzioni a livello mondiale. Tra gli ottimi risultati auditel (che superano grossomodo i 5 milioni di spettatori) e il prestigioso riconoscimento internazionale, non è difficile ipotizzare un seguito di questa avventura. Quindi2 si farà? A rispondere è stato il produttore Luca Bernabei, ma anche le parole di Maria Chiara Giannetta non sono passate inosservate. L'interprete diFerrando e le parole sulla ...

Advertising

Lady_Pirate : RT @Marti141216: La mia preferita sarà sempre Linneo...??? #Blanca #BlancaLaSerie - DreamMarika : @mrs_albinati Con Blanca e Liguori stiamo praticamente a zero, sarà un finale apertissimo per me. - IWitzard : RT @pierspollon: Blanca due sarà incentrata su Nanni che perseguita la cassiera che ha detto 'attento al colesterolo'. Sta str... - BlueBandit_16 : RT @pierspollon: Blanca due sarà incentrata su Nanni che perseguita la cassiera che ha detto 'attento al colesterolo'. Sta str... - _Valealizzi_ : RT @fenjivrainbow: Nanni sarà pure cattivo ma nemmeno i pensieri sono molto casti mi sa ??@pierspollon #blanca #BlancaLaSerie #spolloncombin… -