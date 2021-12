Biontech | infettano anche i vaccinati Terza dose? Protezione al 70%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biontech infettano

Affaritaliani.it

La conferma - si legge sul Fatto Quotidiano - arriva anche dalle parole del cofondatore diUgor Sahin che in un'intervista a 'Le Monde' svela l'efficacia dei vaccini contro il ceppo ...... sono i virus del raffreddore, meno insidiosi perchéprincipalmente le vie aeree ... I vaccini Pfizer -e Moderna veicolano materiale genetico: per la prima volta nella storia, non ...Ugur Sahin, cofondatore di Biontech: "Col tempo il siero perde di efficacia, ma non sappiamo ancora dopo quanto tempo" ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Il bollettino: 24.259 nuovi casi e 97 morti. Tasso positività al 4,3%. LIVE ...