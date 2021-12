Biagio Antonacci papà per la terza volta: il tenero messaggio di auguri di Gianni Morandi (Di martedì 21 dicembre 2021) Biagio Antonacci papà per la terza volta. Il cantante ha avuto un bambino dalla compagna Paola Cardinale e ha condiviso la notizia mostrando un albero appena piantato con un fiocco azzurro. «Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio», scrive sui social l’artista di Iris. Antonacci ha altri due figli: Paolo e Giovanni. Biagio Antonacci papà per la terza volta Nei mesi scorsi era trapelata qualche notizia sulla possibilità che Antonacci e Cardinale fossero in dolce attesa, ma i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza. Biagio Antonacci è fidanzato con Paola Cardinale dal 2004 e ha avuto altri due figli con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 21 dicembre 2021)per la. Il cantante ha avuto un bambino dalla compagna Paola Cardinale e ha condiviso la notizia mostrando un albero appena piantato con un fiocco azzurro. «Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio», scrive sui social l’artista di Iris.ha altri due figli: Paolo e Giovanni.per laNei mesi scorsi era trapelata qualche notizia sulla possibilità chee Cardinale fossero in dolce attesa, ma i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza.è fidanzato con Paola Cardinale dal 2004 e ha avuto altri due figli con ...

