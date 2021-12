Biagio Antonacci papà per la terza volta: ecco il nome scelto per il bebè (Di martedì 21 dicembre 2021) Biagio Antonacci è diventato padre per la terza volta, oggi è nato il figlio che aspettava insieme alla compagna Paola Cardinale. È stato il cantautore ad annunciare la notizia. Infatti, Antonacci ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto di un campo sterrato con un piccolo albero d’ulivo sul quale c’è un fioco azzurro ed ha scritto: “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio” Paola e Biagio hanno deciso quindi di chiamare il bimbo Carlo. I due sono una coppia molto riservata, sono fidanzati dal 2004 e la notizia della gravidanza non era stata né smentita né confermata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio Antonacci ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 dicembre 2021)è diventato padre per la, oggi è nato il figlio che aspettava insieme alla compagna Paola Cardinale. È stato il cantautore ad annunciare la notizia. Infatti,ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto di un campo sterrato con un piccolo albero d’ulivo sul quale c’è un fioco azzurro ed ha scritto: “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio” Paola ehanno deciso quindi di chiamare il bimbo Carlo. I due sono una coppia molto riservata, sono fidanzati dal 2004 e la notizia della gravidanza non era stata né smentita né confermata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

