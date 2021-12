Biagio Antonacci papà per la terza volta a 58 anni: l’annuncio su Instagram (Di martedì 21 dicembre 2021) Biagio Antonacci è diventato nuovamente papà: a sorpresa, ha annunciato la nascita del piccolo Carlo, il suo terzogenito. Il cantante, da lungo tempo fidanzato con Paola Cardinale, aveva tenuto il più possibile nascosta la gravidanza per vivere questo bellissimo momento nella massima intimità. Ma ora è così felice da aver deciso di fare uno strappo alla regola e rivelare al mondo l’arrivo di un nuovo fiocco azzurro in casa Antonacci. Biagio Antonacci di nuovo papà A 58 anni, con due figli già grandi, Biagio ha avuto la gioia di diventare ancora una volta papà. l’annuncio è arrivato su Instagram, con una splendida foto che ritrae un fiocco azzurro legato ad un albero da ... Leggi su dilei (Di martedì 21 dicembre 2021)è diventato nuovamente: a sorpresa, ha annunciato la nascita del piccolo Carlo, il suo terzogenito. Il cantante, da lungo tempo fidanzato con Paola Cardinale, aveva tenuto il più possibile nascosta la gravidanza per vivere questo bellissimo momento nella massima intimità. Ma ora è così felice da aver deciso di fare uno strappo alla regola e rivelare al mondo l’arrivo di un nuovo fiocco azzurro in casadi nuovoA 58, con due figli già grandi,ha avuto la gioia di diventare ancora unaè arrivato su, con una splendida foto che ritrae un fiocco azzurro legato ad un albero da ...

