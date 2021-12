Biagio Antonacci è diventato papà: ecco come si chiama il figlio (Di martedì 21 dicembre 2021) “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita”, ha scritto Biagio Antonacci su Instagram per annunciare la lieta notizia “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio“, ha scritto Biagio Antonacci sui suoi profili social: l’annuncio è arrivato su Instagram con una bellissima foto che ritrae un fiocco azzurro legato ad un albero da poco piantato. Un messaggio breve ma colmo di felicità. In pochissimi istanti, migliaia di commenti hanno inondato il profilo del cantante che aveva tenuto nascosta la gravidanza per vivere questo momento intenso nella massima privacy. Sia Biagio Antonacci che Paola Cardinale sono entrambi già genitori ma, per la coppia, questo è il loro primo figlio. In passato, il cantante ha avuto una ... Leggi su zon (Di martedì 21 dicembre 2021) “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita”, ha scrittosu Instagram per annunciare la lieta notizia “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio“, ha scrittosui suoi profili social: l’annuncio è arrivato su Instagram con una bellissima foto che ritrae un fiocco azzurro legato ad un albero da poco piantato. Un messaggio breve ma colmo di felicità. In pochissimi istanti, migliaia di commenti hanno inondato il profilo del cantante che aveva tenuto nascosta la gravidanza per vivere questo momento intenso nella massima privacy. Siache Paola Cardinale sono entrambi già genitori ma, per la coppia, questo è il loro primo. In passato, il cantante ha avuto una ...

Advertising

zazoomblog : Biagio Antonacci papà per la terza volta a 58 anni: è nato il figlio Carlo! Ma chi è la compagna Paola Cardinale? -… - rockolpoprock : Biagio Antonacci padre per la terza volta: è nato Carlo - DonnaGlamour : Fiocco azzurro per Biagio Antonacci: è nato il suo terzo bambino - quotidianodirg : #Modaespettacolo #biagioantonacci Biagio Antonacci, papà per la terza volta: E’ nato Carlo, mio figlio… - occhio_notizie : Biagio Antonacci è diventato papà: l'annuncio sui social #biagioantonacci -