Biagio Antonacci | di nuovo papà a 58 anni | è nato il terzo figlio dalla nuova bellissima compagna

Advertising

zazoomblog : Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta. È nato Carlo - #Biagio #Antonacci #diventato #terza - infoitcultura : Biagio Antonacci papà, fiocco azzurro sui social: è nato Carlo - infoitcultura : Biagio Antonacci papà per la terza volta: è nato il figlio con Paola Cardinale - infoitcultura : Biagio Antonacci, nato il terzo figlio del cantante: si chiama Carlo - infoitcultura : Biagio Antonacci è diventato papà: l’annuncio sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio Antonacci

papà per la terza volta. Il cantante ha avuto un bambino dalla compagna Paola Cardinale e ha condiviso la notizia mostrando un albero appena piantato con un fiocco azzurro. 'Che ci ...Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita . È nato Carlo, mio figlio ', ha scrittosui suoi profili social: l'annuncio è arrivato su Instagram con una bellissima foto che ritrae un fiocco azzurro legato ad un albero da poco piantato. Un messaggio breve ma colmo di ...E' un maschietto, si chiama Carlo e papà Biagio Antonacci è già pazzo di lui. Il cantante è diventato padre per la terza volta e lo ha annunciato con un post su Instagram, dove ha pubblicato la foto d ...L'annuncio su Instagram con un albero e un fiocco azzurro, è così che Biagio Antonacci ha annunciato di essere diventato papà di Carlo.