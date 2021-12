Biagio Antonacci, chi è la compagna Paola Cardinale: “Con lei ci scegliamo ogni giorno” (Di martedì 21 dicembre 2021) Biagio Antonacci, la compagna è Paola Cardinale che oggi ha dato alla luce il figlio della coppia, Carlo. Il primo incontro tra i due risale al 2004, per poi avviare poco tempo dopo una lunga storia d’amore. Il cantautore era reduce dalla separazione con Marianna Morandi, figlia di Gianni e con la quale ha avuto due figli Paolo e Giovanni. Paola Cardinale è nata a Genova nel 1976 ed ha lavorato in tv al fianco di Fulvio Collovati per il programma Derby in onda su Telenord. Gli unici rumours sulla soubrette riguardano la precedente storia con il calciatore Massimo Brambati che l’ha resa madre per la prima volta nel 1999 della figlia Benedetta. Riservatissima, la donna non appare sui social se non in alcuni scatti pubblicati dal compagno Biagio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021), lache oggi ha dato alla luce il figlio della coppia, Carlo. Il primo incontro tra i due risale al 2004, per poi avviare poco tempo dopo una lunga storia d’amore. Il cantautore era reduce dalla separazione con Marianna Morandi, figlia di Gianni e con la quale ha avuto due figli Paolo e Giovanni.è nata a Genova nel 1976 ed ha lavorato in tv al fianco di Fulvio Collovati per il programma Derby in onda su Telenord. Gli unici rumours sulla soubrette riguardano la precedente storia con il calciatore Massimo Brambati che l’ha resa madre per la prima volta nel 1999 della figlia Benedetta. Riservatissima, la donna non appare sui social se non in alcuni scatti pubblicati dal compagno...

