Berlusconi non ha preso benissimo l’incontro tra Meloni e Moratti (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono tante le carte nel mazzo del centrodestra in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. Forse troppe. Perché dietro una coalizione che si mostra agli occhi dei fotografi compatta c’è un vero e proprio subbuglio. Mosse e strategie che scalfiscono proclami e indicazioni che erano state raccontate come certezze bibliche. E così l’incontro tra Giorgia Meloni e Letizia Moratti – con le annesse classiche smentite di rito che fanno parte del gioco – ha sconquassato l’equilibrio dei tre partiti con la figura di Silvio Berlusconi al Quirinale (almeno come candidato) che non è più salda. Berlusconi al Quirinale, la mossa di Meloni che fa irritare l’ex cavaliere Fratelli d’Italia ha provato a smentire gli obiettivi di quell’incontro romano tra Giorgia ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono tante le carte nel mazzo del centrodestra in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. Forse troppe. Perché dietro una coalizione che si mostra agli occhi dei fotografi compatta c’è un vero e proprio subbuglio. Mosse e strategie che scalfiscono proclami e indicazioni che erano state raccontate come certezze bibliche. E cosìtra Giorgiae Letizia– con le annesse classiche smentite di rito che fanno parte del gioco – ha sconquassato l’equilibrio dei tre partiti con la figura di Silvioal Quirinale (almeno come candidato) che non è più salda.al Quirinale, la mossa diche fa irritare l’ex cavaliere Fratelli d’Italia ha provato a smentire gli obiettivi di quelromano tra Giorgia ...

Advertising

pfmajorino : Più passano i giorni più penso che prendere in considerazione davvero la candidatura di #Berlusconi alla… - fattoquotidiano : Silvio all’assalto di Mario. Salvini avvia le “consultazioni” per il Quirinale. Ma Berlusconi non vuol farsi da par… - CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - QPeriscopica : RT @LaNotiziaTweet: Quirinale, #Conte: 'Berlusconi non avrà i nostri voti. Il candidato ideale per il M5S è una personalità di grande rilie… - DomenicoViglio2 : @MaxBambi7 il profilo poco chiassoso che ha scelto di seguire la proprietà, secondo me darà i suoi frutti Magari n… -