Berlusconi: mi ritiro solo se c’è il premier. Amato, Casini, Moratti i nomi per un accordo (Di martedì 21 dicembre 2021) Giovedì vertice del centrodestra. Il Pd spaventato dal Cavaliere pensa alla candidatura di bandiera di Anna Finocchiaro Leggi su lastampa (Di martedì 21 dicembre 2021) Giovedì vertice del centrodestra. Il Pd spaventato dal Cavaliere pensa alla candidatura di bandiera di Anna Finocchiaro

Advertising

_DAGOSPIA_ : BERLUSCONI CONSEGNA AI SUOI LO SCHEMA PER IL COLLE: SE ALLE PRIME TRE VOTAZIONI NON FOSSE ELETTO...… - serenel14278447 : Berlusconi: mi ritiro solo se c’è il premier. Amato, Casini, Moratti i nomi per un accordo.Moratti no!??… - RassegnaZampa : #Quirinale Berlusconi: mi ritiro solo se c’è il premier. Amato, Casini, Moratti i nomi per un accordo - il_piccolo : Berlusconi: mi ritiro solo se c’è il premier. Amato, Casini, Moratti i nomi per un accordo - messveneto : Berlusconi: mi ritiro solo se c’è il premier. Amato, Casini, Moratti i nomi per un accordo: Giovedì vertice del cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi ritiro Berlusconi: mi ritiro solo se c'è il premier. Amato, Casini, Moratti i nomi per un accordo I piani del centrodestra per il Quirinale si mischiano con il rischio di sovrapporsi: c'è quello A, quello B e a questo punto pure quello C. Silvio Berlusconi è in campo, ma è inevitabile che gli alleati lavorino a qualche alternativa nel caso in cui le cose dovessero prendere una piega negativa per i disegni di Arcore.

RIFORMA PENSIONI/ Il calcolo contributivo che divide Governo e sindacati ...a doppia firma Draghi - Trichet che mandò a gambe all'aria il già traballante Governo Berlusconi?), ...più rigorosi i criteri di idoneità per le pensioni di anzianità e riportando l'età del ritiro delle ...

Quirinale, Berlusconi: mi ritiro solo se c'è Draghi La Stampa Giorgetti possibilista: "Berlusconi al Colle ma coi voti di Pd e 5s" Il ministro: l'elezione si può fare. Giuseppi calma i suoi per evitare i franchi tiratori «Ovviamente nemmeno stavolta ha detto nulla a noi parlamentari, ma ha dovuto portare la nostra linea perché sa ...

Berlusconi sceglie Villa Grande a Roma. Quartier generale per corsa al Colle Il leader di Forza Italia dall'Appia controllerà ogni mossa dei suoi avversari. L'obiettivo è chiaro, vuole diventare il nuovo presidente della Repubblica ...

I piani del centrodestra per il Quirinale si mischiano con il rischio di sovrapporsi: c'è quello A, quello B e a questo punto pure quello C. Silvioè in campo, ma è inevitabile che gli alleati lavorino a qualche alternativa nel caso in cui le cose dovessero prendere una piega negativa per i disegni di Arcore....a doppia firma Draghi - Trichet che mandò a gambe all'aria il già traballante Governo?), ...più rigorosi i criteri di idoneità per le pensioni di anzianità e riportando l'età deldelle ...Il ministro: l'elezione si può fare. Giuseppi calma i suoi per evitare i franchi tiratori «Ovviamente nemmeno stavolta ha detto nulla a noi parlamentari, ma ha dovuto portare la nostra linea perché sa ...Il leader di Forza Italia dall'Appia controllerà ogni mossa dei suoi avversari. L'obiettivo è chiaro, vuole diventare il nuovo presidente della Repubblica ...