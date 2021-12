Berlusconi al Quirinale | l’appoggio del Governatore del Piemonte

(Di martedì 21 dicembre 2021) Alberto Cirio dalla parte di Silvionella corsa al. Interpellato sull’ipotesi che il leader di Forza Italia possa diventare il nuovo presidente della Repubblica ildelha dichiarato: “Silvio, come imprenditore visionario e come uomo di lunga esperienza di governo, ha tutte le carte in regola per fare e bene il presidente della Repubblica. Anche per il legame personale che ho con lui, sarei onorato di scrivere il suo nome sulla scheda”.“I giorni sono però ancora molti, a tempo debito si faranno le opportune valutazioni – aggiunge alle telecamere di Rainews – che io sono convinto debba fare tutto il centrodestra unito”. L'articolo proviene da Nuova Società.

"L'unico nome per ildel centrodestra è quello del presidente Silvio. Io mi occupo di sanità in Regione Lombardia. È un impegno importante che cerco di portare avanti con tutta me stessa". Lo ha detto ...Giovedì vertice del centrodestra "L'unico nome per ildel centrodestra è quello del presidente Silvio. Io mi occupo di sanità in Regione Lombardia. È un impegno importante che ...Indicata come possibile candidata, la vicepresidente della Lombardia respinge le voci e spiega: «Io mi occupo solo della Regione». Giovedì vertice del centrodestra ...Milano, 21 dicembre 2021 - "L'unico nome per il Quirinale è quello di Berlusconi". Letizia Moratti toglie subito dal piatto il suo nome per la corsa da presidente. L'assessore al Welfare della Regione ...