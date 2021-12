Bergamo e Dalmine | rete ciclabile per studenti dalle stazioni all’Università?

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 dicembre 2021) La Regione Lombardia finanzia uno studio dell’Università difinalizzato a individuare strategie per lo sviluppo della ciclabilità nel quadrante sud ovest di, nell’area tra il capoluogo e, indicativamente la zona ricompresa tra il fiume Brembo e la linea ferroviaria-Treviglio. L’importo finanziato ammonta a 25.000 euro ed è stato recuperato attraverso un emendamento alla legge di bilancio. “L’Università di– commenta l’assessore regionale Claudia Maria Terzi – condurrà uno studio sullaesistente analizzando la domanda di utenti attuali e potenziali, in modo da individuare gli interventi necessari per adeguare e potenziare i percorsi ciclopedonali. L’obiettivo è favorire la mobilità dolce anche rispetto alla ...