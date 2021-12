Bergamo, anche Bebe Vio e Jacobs nel calendario benefico della Polizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Bergamo. È stato presentato martedì mattina in questura il calendario della Polizia di Stato 2022. Un progetto che attraverso le immagini vuole raccontare i valori e l’operatività delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio delle comunità, ma che guarda al futuro costruendo percorsi di solidarietà per sostenere i minori che hanno bisogno di aiuto, nel segno del claim #essercisempre che per la Polizia di Stato rappresenta il senso dello spirito di servizio. Legalità, giustizia, solidarietà, sostegno, rispetto e memoria. Sono solo alcuni dei valori che 12 poliziotti hanno tradotto in immagini, attraverso le foto che compongono il #calendarioPolizia 2022. È possibile acquistarne una copia direttamente sul sito ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 dicembre 2021). È stato presentato martedì mattina in questura ildi Stato 2022. Un progetto che attraverso le immagini vuole raccontare i valori e l’operatività delle donne e degli uominidi Stato al servizio delle comunità, ma che guarda al futuro costruendo percorsi di solidarietà per sostenere i minori che hanno bisogno di aiuto, nel segno del claim #essercisempre che per ladi Stato rappresenta il senso dello spirito di servizio. Legalità, giustizia, solidarietà, sostegno, rispetto e memoria. Sono solo alcuni dei valori che 12 poliziotti hanno tradotto in immagini, attraverso le foto che compongono il #2022. È possibile acquistarne una copia direttamente sul sito ...

