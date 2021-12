Benevento | il messaggio dell’ordine dei medici | “Il vaccino salva la vita” VIDEO

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ questo illanciato dalla FNOMCEO e dell’OMCEO di, con il patrocinio del Ministero della Salute, per promuovere la vaccinazione contro il Covid-19. “La campagna – evidenzia il presidentedeiChirurghi ed Odontoiatri diGiovanni Pietro Ianniello -, che ha preso il via lunedì 20 dicembre, con la affissione di manifesti 6 x 3 nella città die di formato ridotto negli studi di tutti idina Generale e Pediatri di Libera Scelta della nostra provincia, sarà diffusa anche nelle sale cinematografiche, sugli schermi delle televisioni locali e sui i canali social, con immagini e brevi clip. Per la campagna, è stato richiamato l’esempio ...

" Il vaccino ci salva la vita. Vacciniamoci contro il Covid-19". E' questo il messaggio lanciato dalla FNOMCEO e dell'OMCEO di Benevento, con il patrocinio del Ministero d ...