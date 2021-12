Beneficenza digital. I ragazzi di Marketing Espresso al servizio di tre onlus

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 dicembre 2021) Non bisogna essere grandi per avere un grande impatto. La frase è scritta sulle magliette cheha distribuito ai partecipanti dell’evento ShareMe Challenge il 17, 18 e 19 dicembre 2021. A generare un impatto durante l’evento infatti è stato l’incontro tra le persone e la condivisione delle loro competenze, nello spazio di co-working Office Jam a Roma. Per il team diilpuò essere aldella società non solo per vendere, pubblicizzare o far conoscere i propri servizi, ma anche per diffondere valore sociale. Per questo l’obiettivo è stato riunire studenti, neolaureati e giovani professionisti per lavorare a strategie di Comunicazioneda regalare a tre: Equoevento, impegnata nella lotta ...