Belen Rodriguez, beccata a guardarlo: ecco di chi si tratta (Di martedì 21 dicembre 2021) Belen Rodriguez posta una storia molto particolare. Si vede chiaramente chi sta guardando in tv, i fan senza parole Non finiamo mai di parlare della bellissima showgirl Argentina che, dopo la sua rottura con Antonio Spinalbese, non dà segno di novità dal punto di vista sentimentale. Belen Rodriguez è stata avvistata mano nella mano all’uscita di un ristorante insieme a Michele Morrone. tuttavia ancora non si hanno novità riguardo a questo tipo di vicenda. Nonostante, una storia della bellissima Argentina, pone il quesito su un’altra faccenda molto interessante. Perché sta guardando quel programma? Facciamo qualche passo indietro e vediamo cos’è accaduto sui social della conduttrice showgirl Belen Rodriguez. È ormai da tempo che non vediamo più Antonino Spinalbese ... Leggi su topicnews (Di martedì 21 dicembre 2021)posta una storia molto particolare. Si vede chiaramente chi sta guardando in tv, i fan senza parole Non finiamo mai di parlare della bellissima showgirl Argentina che, dopo la sua rottura con Antonio Spinalbese, non dà segno di novità dal punto di vista sentimentale.è stata avvistata mano nella mano all’uscita di un ristorante insieme a Michele Morrone. tuttavia ancora non si hanno novità riguardo a questo tipo di vicenda. Nonostante, una storia della bellissima Argentina, pone il quesito su un’altra faccenda molto interessante. Perché sta guardando quel programma? Facciamo qualche passo indietro e vediamo cos’è accaduto sui social della conduttrice showgirl. È ormai da tempo che non vediamo più Antonino Spinalbese ...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez, il suo ex svela un retroscena amaro: “È stato avvilente” - sole20205 : RT @FRAGOLA1986: Amore ti piace Belen Rodriguez? - no ma va ma scherzi ? Meglio tu lo sai ? #BugieDetteDagliUomini - FRAGOLA1986 : Amore ti piace Belen Rodriguez? - no ma va ma scherzi ? Meglio tu lo sai ? #BugieDetteDagliUomini - candygirl453455 : RT @adtoomuch: Sapete da chi avrei voglia di sentire un parere su Soleil? Dalla sua ex cognata nonché Belén Rodriguez. #gfvip https://t.c… - CronacaSocial : Belen Rodriguez indossa i collant di Fendi a lavoro ma sapete quanto costano ?? -