Belen e Antonino si sono lasciati: ormai pochi dubbi, parla chi li conosce (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è tutto finito? Secondo gli esperti di gossip la love story è ormai definitivamente chiusa. Per Belen la passione si è spenta e l’amore è in crisi… I due ex innamorati, quindi, si vedono solo per via della piccola Luna Marì. Hanno provato a ricucire il loro rapporto, ma ogni sforzo è stato vano. Per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese l’amore è finito. Se ne parlava ormai da settimane, e ora arrivano molte conferme. Secondo molte voci i due si sono separati già da novembre, e da tempo dunque conducono vite distinte: c’è un solo punto di contatto e riguarda la gestione della loro figlia Luna Marì, nata lo scorso luglio. La conferma della fine della storia d’amore tra ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) TraRodriguez eSpinalbese è tutto finito? Secondo gli esperti di gossip la love story èdefinitivamente chiusa. Perla passione si è spenta e l’amore è in crisi… I due ex innamorati, quindi, si vedono solo per via della piccola Luna Marì. Hanno provato a ricucire il loro rapporto, ma ogni sforzo è stato vano. PerRodriguez eSpinalbese l’amore è finito. Se nevada settimane, e ora arrivano molte conferme. Secondo molte voci i due siseparati già da novembre, e da tempo dunque conducono vite distinte: c’è un solo punto di contatto e riguarda la gestione della loro figlia Luna Marì, nata lo scorso luglio. La conferma della fine della storia d’amore tra ...

Advertising

lillydessi : Belen Rodriguez e Antonino, retroscena drammatico sulla rottura: 'Qualcosa di assurdo. Lui è entrato in casa di lei… - Alyeska_94 : RT @aromik_7: Ma in quale senso michele morrone e belen in un locale mano nella mano? Ma io ero rimasta ad antonino e lui al ritorno con la… - zazoomblog : Belen e Antonino: quali sono i motivi della fine della loro storia damore? - #Belen #Antonino: #quali #motivi… - CronacaSocial : Belen Rodriguez e il presunto addio con Antonino Spinalbese: i motivi ?? - zazoomblog : Belen e Antonino emergono a galla i motivi della rottura: roba da non crederci L’indiscrezione bomba - #Belen… -