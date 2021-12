Beautiful anticipazioni: è caccia al manichino, Thomas sarà scoperto? (Di martedì 21 dicembre 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 22 dicembre 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che succederà nei prossimi episodi di Beautiful! Vi ricordiamo che le soap di Canale 5 non si fermano per le feste. Il solo giorno in cui non andranno in onda sarà il 25 dicembre mentre negli altri pomeriggi, continueranno a tenere compagnia al pubblico di Mediaset. Come avrete visto nelle ultime puntate di Beautiful, Charlie sta continuando a cercare il famoso manichino di Hope senza sapere però che a prenderlo è stato Thomas, a causa della sua ossessione per la ragazza. Liam, dopo aver parlato con Finn è nuovamente turbato e pensa che il Forrester possa essere ancora una volta un pericolo per sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 dicembre 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 22 dicembre 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostreche ci rivelano proprio tutto quello che succederà nei prossimi episodi di! Vi ricordiamo che le soap di Canale 5 non si fermano per le feste. Il solo giorno in cui non andranno in ondail 25 dicembre mentre negli altri pomeriggi, continueranno a tenere compagnia al pubblico di Mediaset. Come avrete visto nelle ultime puntate di, Charlie sta continuando a cercare il famosodi Hope senza sapere però che a prenderlo è stato, a causa della sua ossessione per la ragazza. Liam, dopo aver parlato con Finn è nuovamente turbato e pensa che il Forrester possa essere ancora una volta un pericolo per sua ...

