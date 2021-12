Bassetti, Pregliasco e Crisanti come Il Volo: “Jingle Bells, un messaggio positivo”. De Manzoni attacca, Galli stigmatizza (IL VIDEO) (Di martedì 21 dicembre 2021) “Imbarazzante, imbarazzante… E’ imbarazzante perché è la rappresentazione ‘plastica di come vengono trattati gli italiani, come bambini deficienti. Se una persona può pensare di convincere qualcuno a vaccinarsi con questo coretto non ha capito niente. Sappiamo benissimo che è una questione di show e sei sei nello show finisci nel tritacarne”. come suo stile, non le manda certo a dire il condirettore del quotidiano ‘La Verità’, Massimo De Manzoni, nel corso di un piccato confronto televisivo Rai (su ‘Agorà’), con l’infettiVologo ligure, Matteo Bassetti, chiamato in causa per un ‘coro’ natalizio, improvvisato in radio insieme ai colleghi Fabrizio Pregliasco ed Andrea Crisanti. Bassetti: “Abbiamo cantato per un messaggio ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) “Imbarazzante, imbarazzante… E’ imbarazzante perché è la rappresentazione ‘plastica divengono trattati gli italiani,bambini deficienti. Se una persona può pensare di convincere qualcuno a vaccinarsi con questo coretto non ha capito niente. Sappiamo benissimo che è una questione di show e sei sei nello show finisci nel tritacarne”.suo stile, non le manda certo a dire il condirettore del quotidiano ‘La Verità’, Massimo De, nel corso di un piccato confronto televisivo Rai (su ‘Agorà’), con l’infettigo ligure, Matteo, chiamato in causa per un ‘coro’ natalizio, improvvisato in radio insieme ai colleghi Fabrizioed Andrea: “Abbiamo cantato per un...

NicolaPorro : ?? Il coretto natalizio dei #virologi per i #vaccini. Io non volevo crederci, invece è vero: vietato ai deboli di cu… - Corriere : Covid, il trio Crisanti, Bassetti, Pregliasco canta «Sì sì vax» sulle note di Jingle Bells - Agenzia_Ansa : Polemiche sui social per la canzone 'Sì vax' degli scienziati. Bassetti, Crisanti e Pregliasco cantano a Un giorno… - angelobilotta : RT @marcoimarisio: Lo spettacolo penoso dei medici (nessuno di loro é un vero virologo) cantanti #Crisanti #Bassetti #Pregliasco é una dimo… - tuttiacuneo71 : RT @MarcoNoel19: +++ Pregliasco, Bassetti e Crisanti, travolti dal successo canoro, puntano a Sanremo +++ È la variante Ariston. -