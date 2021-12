Basket | Olimpia Milano | sei positivi al Covid | Ats ferma l’attività

Leggi su sportface

(Di martedì 21 dicembre 2021) Focolaio da-19 nell’Ax. La squadra meneghina diha registrato latà di sei persone e per questo l’Ats locale ha imposto la sospensione dele la quarantena domiciliare a tutti i membri della squadra. “sportiva – scrive l’in una nota – potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare“. L’dunque non partirà per Kaunas, dove mercoledì 22 dicembre avrebbe dovuto giocare la sfida di Eurolega. Sarà inoltre rinviata il big match di campionato contro la Virtus Bologna, in programma a Santo Stefano. SportFace.