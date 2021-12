Basket: Olimpia Milano, sei positivi al Covid-19 nel gruppo squadra e niente trasferta a Kaunas domani (Di martedì 21 dicembre 2021) C’è un focolaio di Covid-19 all’interno dell’Olimpia Milano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, specificando inoltre come la squadra di Ettore Messina, visto che i positivi sono sei, non partirà per la trasferta di Kaunas contro lo Zalgiris. Il rinvio sarà ufficializzato nelle prossime ore. Questi i fatti riportati dal quotidiano: ieri mattina era emersa una sospetta positività, poi i tamponi rapidi hanno svelato altre cinque persone che hanno contratto il Covid-19, di cui tre giocatori e due membri dello staff. Inevitabile così che l’ATS abbia messo prontamente in quarantena tutta la squadra, che così non può partire per la Lituania. Inevitabile a questo punto pensare al match del 26 dicembre ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) C’è un focolaio di-19 all’interno dell’. Lo riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, specificando inoltre come ladi Ettore Messina, visto che isono sei, non partirà per ladicontro lo Zalgiris. Il rinvio sarà ufficializzato nelle prossime ore. Questi i fatti riportati dal quotidiano: ieri mattina era emersa una sospettatà, poi i tamponi rapidi hanno svelato altre cinque persone che hanno contratto il-19, di cui tre giocatori e due membri dello staff. Inevitabile così che l’ATS abbia messo prontamente in quarantena tutta la, che così non può partire per la Lituania. Inevitabile a questo punto pensare al match del 26 dicembre ...

