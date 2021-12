Basket: Olimpia Milano in quarantena fino al 27 dicembre, salta anche la supersfida con la Virtus Bologna (Di martedì 21 dicembre 2021) Il comunicato ufficiale dell’Olimpia Milano conferma quanto emerso dalle pagine della Gazzetta dello Sport stamattina: sono sei i positivi al Covid-19 presenti all’interno del gruppo squadra. Ma ci sono anche delle novità importanti riguardo il prossimo futuro della squadra di Ettore Messina. Questo il comunicato: “La Pallacanestro Olimpia comunica che sei membri del Gruppo Squadra sono risultati positivi al Covid-19. Il club ha prontamente avvertito le autorità sanitarie e ha ricevuto dall’ATS la seguente comunicazione: “In relazione al rapido sviluppo di un focolaio Covid che vede coinvolti sei componenti del gruppo squadra, tenuto conto del quadro epidemiologico di forte ripresa dei contagi e della possibile circolazione di varianti più contagiose, si dispone la sospensione dell’attività sportiva e la ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Il comunicato ufficiale dell’conferma quanto emerso dalle pagine della Gazzetta dello Sport stamattina: sono sei i positivi al Covid-19 presenti all’interno del gruppo squadra. Ma ci sonodelle novità importanti riguardo il prossimo futuro della squadra di Ettore Messina. Questo il comunicato: “La Pallacanestrocomunica che sei membri del Gruppo Squadra sono risultati positivi al Covid-19. Il club ha prontamente avvertito le autorità sanitarie e ha ricevuto dall’ATS la seguente comunicazione: “In relazione al rapido sviluppo di un focolaio Covid che vede coinvolti sei componenti del gruppo squadra, tenuto conto del quadro epidemiologico di forte ripresa dei contagi e della possibile circolazione di varianti più contagiose, si dispone la sospensione dell’attività sportiva e la ...

