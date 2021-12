Basket | nuovi casi di positività al Covid nella Gevi Napoli

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Itamponi effettuati in seno alla(serie A) è stata riscontrata laal19 di un altro giocatore della prima squadra e di un giocatore del settore giovanile. Nei giorni scorsi erano risultati positivi lo staff tecnico, alcuni dirigenti con il presidente Federico Grassi ed il giocatore Rich. I giocatori risultati positivi, informa la società, sono già stati messi in isolamento fiduciario. La società ha informato della situazione la Legaper le opportune decisioni in vista dei prossimi e ravvicinati impegni ufficiali. Domenica prossima lasarà impegnata in trasferta contro Venezia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I nuovi tamponi effettuati in seno alla Gevi Napoli e' stata riscontrata la positivita' al #Covid19 di un altro giocatore della prima squadra e di un giocatore del settore giovanile.
Atlanta, 21 dic. - La variante Omicron è arrivata anche in Nba e continuano ad aumentare il numero di positivi al Covid-19 tra giocatori e staff tecnico, tra i ...