Basket | Nba | Gallinari positivo al Covid

(Di martedì 21 dicembre 2021) Atlanta, 21 dic. - (Adnkronos) - La variante Omicron è arrivata anche in Nba e continuano ad aumentare il numero di positivi al-19 tra giocatori e staff tecnico, tra i quali anche l'azzurro Danilo, ala degli Atlanta Hawks, entrato in quarantena. La Lega e la Nbpa (associazione giocatori) sono al lavoro per varare un nuovo protocollo che renda più stringenti le regole e più frequenti i tamponi.

Advertising

RSIsport : ??Clint Capela nel protocollo COVID-19 della NBA - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #SerieA ultimo turno nel segno del #Covid; #PremierLeague salvo il #BoxingDay;… - zazoomblog : Il basket Nba ricorre al mercato sempre aperto per sostituire i giocatori positivi - #basket #ricorre #mercato… - RedazioneLP : Il cestista #StephenCurry ??? è entrato nella leggenda, stabilendo il record di triple nella storia della #NBA. Sono… - napolista : Il basket Nba ricorre al mercato sempre aperto per sostituire i giocatori positivi Le franchigie potranno ingaggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba

... e infine BAL , sulla stagione inaugurale del nuovo campionato diprofessionistico in Africa sostenuto dallacon 12 squadre di club provenienti da tutto il continente africano.... e infine 'BAL', sulla stagione inaugurale del nuovo campionato diprofessionistico in Africa sostenuto dallacon dodici squadre di club provenienti da tutto il continente africano.Atlanta, 21 dic. - (Adnkronos) - La variante Omicron è arrivata anche in Nba e continuano ad aumentare il numero di positivi al Covid-19 tra ...La squadra di De Raffaele gioca un ottimo ultimo quarto e ha la meglio in una sfida combattuta: decisivi i 13 punti ciascuno di Bramos, Watt e Sanders ...