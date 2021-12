Basket | Eurolega Covid | Zalgiris Kaunas - Olimpia Milano rinviata

(Di martedì 21 dicembre 2021) Attività sportiva sospesa fino al 27 dicembre per l'Armani- Adesso è ufficiale:, gara in programma domani e valida per l', è stata. In un ...

Advertising

MT_comanda : @G53VS Non seguo eurolega e serie b, però in serie A c’è un protocollo firmato da tutti e va rispettato. Poi si sta… - sportface2016 : #Eurolega | Ufficiale il rinvio di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano - andreastoolbox : Olimpia Milano: sei positivi nel gruppo squadra, saltano le sfide con Zalgiris e Virtus | Sky Sport… - sportli26181512 : Olimpia Milano: sei positivi nel gruppo squadra, saltano le sfide con Zalgiris e Virtus: L'Olimpia Milano comunica… - Dario_Melli : Olimpia Milano: sei positivi nel gruppo squadra, saltano le sfide con Zalgiris e Virtus -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

Attività sportiva sospesa fino al 27 dicembre per l'Armani MILANO - Adesso è ufficiale: Zalgiris Kaunas - Olimpia Milano, gara in programma domani e valida per l', è stata rinviata. In un comunicato la lega europea fa sapere che la partita è "sospesa. L'Olimpia - informa la nota - ha richiesto la sospensione a causa della decisione delle autorità ...Adesso è ufficiale: Zalgiris Kaunas - Olimpia Milano , gara in programma mercoledì 22 dicembre e valevole per la 17ª giornata dell'2021/2022 , è stata rinviata. In un comunicato, l'fa sapere che la partita è sospesa. Di seguito la nota: 'L'Olimpia Milano ha richiesto la sospensione a causa della decisione delle autorità locali di imporre la misura della quarantena alla ...Anche il basket nella morsa del coronavirus: l’Olimpia non partirà oggi per Kaunas (sfida allo Zalgiris in programma domani per ...Adesso è ufficiale: Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, gara in programma mercoledì 22 dicembre e valevole per la 17ª giornata dell'Eurolega 2021/2022, è stata rinviata ...