Basket, EuroCup 2021-2022: Virtus Bologna, trasferta pericolosa con il Gran Canaria. Trento, arrivano gli Hamburg Towers (Di martedì 21 dicembre 2021) Doppio impegno italiano in EuroCup (ottava giornata) di mercoledì, e a tinte integralmente bianconere. La Virtus Segafredo Bologna deve affrontare una non semplice trasferta, quella che la porterà a sfidare il Gran Canaria, mentre per quel che riguarda Trento, avversari della Dolomiti Energia sono i tedeschi Hamburg Towers. Gran Canaria-Virtus SEGAFREDO Bologna (Mercoledì 22 dicembre, ore 21:00) Tante, tantissime le assenze in casa Virtus per questa trasferta, anche se tutte già da tempo ben note. Awudu Abass ed Ekpe Udoh sono i lungodegenti, mentre per Isaia Cordinier, Nico Mannion e Kevin Hervey i tempi saranno più brevi. Questo, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Doppio impegno italiano in(ottava giornata) di mercoledì, e a tinte integralmente bianconere. LaSegafredodeve affrontare una non semplice, quella che la porterà a sfidare il, mentre per quel che riguarda, avversari della Dolomiti Energia sono i tedeschiSEGAFREDO(Mercoledì 22 dicembre, ore 21:00) Tante, tantissime le assenze in casaper questa, anche se tutte già da tempo ben note. Awudu Abass ed Ekpe Udoh sono i lungodegenti, mentre per Isaia Cordinier, Nico Mannion e Kevin Hervey i tempi saranno più brevi. Questo, ...

