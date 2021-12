Barù fa piangere Eva al GF Vip: il motivo è la cosa più nonsense che vedrete oggi – VIDEO (Di martedì 21 dicembre 2021) Barù in meno di 24 ore è diventato l’idolo del web. Ieri sera il nipote di Costantino Della Gherardesca ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip portandosi appresso una vera ventata di aria fresca per merito della sua verve. Barù fa piangere Eva: il motivo è la cosa più nonsense che vedrete oggi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 dicembre 2021)in meno di 24 ore è diventato l’idolo del web. Ieri sera il nipote di Costantino Della Gherardesca ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip portandosi appresso una vera ventata di aria fresca per merito della sua verve.faEva: ilè lapiùche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Barù fa piangere Eva al GF Vip: il motivo è la cosa più nonsense che vedrete oggi – VIDEO - Anna_7_stellare : RT @wildfiresqueen: EVA SI È MESSA A PIANGERE PERCHÈ BARÙ SI È INVENTATO UN FINTO OROSCOPO PER LEI CHE ANDAVA MALE IN AMORE MI SENTO MALE #… - dubitansmulier : RT @serioouusly: Non Barú che fa piangere Eva con un finto oroscopo: che trash stellare #gfvip - barulino : RT @heythreshold: eva scoppia a piangere perché l'oroscopo inventato da barù le è sfavorevole... ?? #gfvip - Clalblanca : RT @sansa_voglia: Barù che inventando l'oroscopo per gli altri fa piangere Eva perché le ha detto 'vergine amore 1 stella' INIZIAMO COL BOT… -

