Balotelli nel caos | foto nella bufera | l’attaccante cancella tutto

Mario Balotelli ha pubblicato e immediatamente rimosso una storia su Instagram in cui sosteneva l'allenatore del Galatasaray Terim Balotelli trova il modo di far parlare ancora di sé a causa di una foto pubblicata su Instagram e poi immediatamente cancellata. l'attaccante italiano, in questa storia rimossa in un battito di ciglia ma ugualmente diventar virale, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

