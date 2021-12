Ballando con le Stelle, Vito Coppola e la lettera per Arisa: “Rimarrò per sempre tra le tue mani, anche se mi stropiccerai” (Di martedì 21 dicembre 2021) In occasione della finale di Ballando con le Stelle che si è tenuta il 18 dicembre, il ballerino Vito Coppola ha scritto un’emozionante lettera per Arisa, sua partner di ballo. Tra i due, oltre ad un rapporto professionale che li ha condotti alla vittoria, è nato anche qualcosa al di fuori degli studi del programma condotto da Milly Carlucci. “Vorrei dirti una semplice parola: grazie. Grazie per avermi dato la possibilità di entrare nel tuo mondo. Sei tra le persone più belle che io abbia mai conosciuto. Sei rara, così unicamente te. Sei un uragano da cui ci si lascia travolgere. Ti guardo negli occhi e ti vedo. Con queste parole vorrei solo dirti che da oggi c’è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne. E non mi importa se mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) In occasione della finale dicon leche si è tenuta il 18 dicembre, il ballerinoha scritto un’emozionanteper, sua partner di ballo. Tra i due, oltre ad un rapporto professionale che li ha condotti alla vittoria, è natoqualcosa al di fuori degli studi del programma condotto da Milly Carlucci. “Vorrei dirti una semplice parola: grazie. Grazie per avermi dato la possibilità di entrare nel tuo mondo. Sei tra le persone più belle che io abbia mai conosciuto. Sei rara, così unicamente te. Sei un uragano da cui ci si lascia travolgere. Ti guardo negli occhi e ti vedo. Con queste parole vorrei solo dirti che da oggi c’è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne. E non mi importa se mi ...

