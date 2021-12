Autosport International Show di Birmingham rinviato per Covid

Leggi su rallyeslalom

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’escalation della variante Omicron del-19 fa paura in tutto il mondo, ma in particolare in Gran Bretagna. Un altra fiera, la quinta, viene rinviata causa pandemia. Si tratta dell’di, in Regno Unito, la cui 31° edizione avrebbe dovuto andare in scena dal 13 al 16 gennaio 2022 e che invece Source