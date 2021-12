(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel giro di due giorni, sono arrivati nella pediatria dell’ospedale San Bortolo di Vicenza tre bambini affetti da. Tutti batteri diversi, nessuno in forma epidemica, ma tutti ugualmente aggressivi. La malattia non ha lasciato scampo a una bambina veronese di dueBenetton,dopo aver sviluppato una formadi. Gli altri… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

PaoloBMb70 : Aurora, morta a due anni di meningite fulminante. Era vaccinata contro la meningite. - mtausun : I MIEI FIGLI + AURORA BOREALE SONO MORTA MORTISSIMA LI AMO - Hanana_Banana_ : RT @sabiwabi_: titolo di giornale 'AURORA MORTA A 2 ANNI NONOSTANTE IL VACCINO' apri e leggi che in realtà è morta per meningite fulminan… - LBasemi : Aurora, morta a due anni di meningite fulminante. «Era vaccinata» - tiber_h : RT @Armada69895228: Aurora, morta a due anni «Era vaccinata». La bimba, originaria di Verona, è morta all’ospedale di Vicenza. Il primario… -

... lì, come spiegano i colleghi di VicenzaToday, l'equipe del polo berico ha fatto il possibile per salvare la vita adma, purtroppo, poche ore dopo il ricovero la bimba è spirata. La morte ...Una malattia che non ha lasciato scampo alla piccolaa soli 2 anni. La vita della piccolaspezzata a soli due anni Non ci sono parole per descrivere il dolore per la morte di una bambina. A soli 2 anni il cuore della piccola...