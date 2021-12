Auguri di Natale religiosi, simpatici e divertenti: frasi e messaggi da mandare il 25 dicembre su WhatsApp e Facebook (Di martedì 21 dicembre 2021) Auguri di Natale: sono tanti i modi per farli a qualcuno. Oggi vi proponiamo alcune frasi religiose, generiche e di papa Francesco. Per molte persone non c’è Augurio più bello di quello legato alla religiosità, quindi ecco un elenco utile per augurare a tutti un Santo Natale. Leggi anche: Roma, arriva l’annuncio definitivo: annullato Concertone di Capodanno frasi di Natale 2021 generiche “Possa la meraviglia di quel primo Natale, la gioia delle abbondanti benedizioni di Dio e la pace della presenza di Gesù essere sempre con te”. “Buon Natale! Spero che tu riceva una benedizione dopo l’altra il prossimo anno”. “Che Dio ti benedica e ti protegga durante le festività natalizie e per tutto l’anno”. “Possa Dio benedire la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021)di: sono tanti i modi per farli a qualcuno. Oggi vi proponiamo alcunereligiose, generiche e di papa Francesco. Per molte persone non c’èo più bello di quello legato allatà, quindi ecco un elenco utile per augurare a tutti un Santo. Leggi anche: Roma, arriva l’annuncio definitivo: annullato Concertone di Capodannodi2021 generiche “Possa la meraviglia di quel primo, la gioia delle abbondanti benedizioni di Dio e la pace della presenza di Gesù essere sempre con te”. “Buon! Spero che tu riceva una benedizione dopo l’altra il prossimo anno”. “Che Dio ti benedica e ti protegga durante le festività natalizie e per tutto l’anno”. “Possa Dio benedire la ...

