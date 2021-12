Atletica | riparte la stagione di Jacobs e Tamberi

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) I due azzurri in fase di preparazione per la2022 Ladell'è terminata e la coppia d'oro della disciplina,, si prepara per la prossima. I due a giorni inizieranno la fase di preparazione per l'anno 2022. Il saltatore in alto, Gianmarco, tra protagonisti a Tokyo e poi vincitore in Wanda Diamond League, si allenerà per quasi quattro settimane (fino al 22 gennaio) allo stadio Germain Comarmond, in località Bambous, sull'isola nell'Oceano Indiano. Marcell, oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 sarà invece al lavoro per un mese esatto, fino al 28 gennaio, nelle Canarie. Come annunciato in queste settimane fissato il ritorno alle gare, in programma venerdì 4 febbraio a Berlino nei 60 indoor.