Atletica, Diamond League 2022: definite le specialità per il Golden Gala Pietro Mennea (Di martedì 21 dicembre 2021) La Diamond League ha reso note le specialità scelte nei meeting dell'edizione 2022, che farà tappa all'Olimpico di Roma giovedì 9 giugno. Programma ricco, come di consueto, nel tradizionale "Golden Gala Pietro Mennea" del circuito mondiale di Atletica leggera. Le prove maschili saranno: 100 metri, 400, 5000, 3000 siepi, salto in alto, il getto del peso e lancio del disco. Le donne invece gareggeranno nei 200 metri, 800, 1500, 100 ostacoli, 400 ostacoli, salto con l'asta e salto in lungo. Dopo gli straordinari risultati dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, saranno inserite una gara extra dei 200 metri maschili e ad inizio serata ed una combinata di marcia maschile-femminile. Delle cinque medaglie d'oro conquistate in Giappone ...

