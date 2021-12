Atletica, al Golden Gala i 100 e i 400 metri maschili (Di martedì 21 dicembre 2021) Sette specialità al maschile e sette al femminile, valide per qualificarsi alle finali. Più due prove aggiuntive che arricchiscono ulteriormente lo spettacolo. La Wanda Diamond League ha comunicato le specialità scelte per il prossimo anno dagli organizzatori dei meeting del principale circuito mondiale. Quattordici le “Diamond disciplines” in programma al Golden Gala Pietro Mennea: al maschile 100 metri, 400, 5000, 3000 siepi, alto, peso e disco; al femminile 200 metri, 800, 1500, 100hs, 400hs, asta e lungo. In queste specialità, le stelle mondiali dell’Atletica e gli assi azzurri andranno alla ricerca dei punti necessari per approdare alla doppia giornata di finale a Zurigo (7-8 settembre). In aggiunta, nella tappa italiana di giovedì 9 giugno, manifestazione che intende dare il massimo risalto al ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021) Sette specialità al maschile e sette al femminile, valide per qualificarsi alle finali. Più due prove aggiuntive che arricchiscono ulteriormente lo spettacolo. La Wanda Diamond League ha comunicato le specialità scelte per il prossimo anno dagli organizzatori dei meeting del principale circuito mondiale. Quattordici le “Diamond disciplines” in programma alPietro Mennea: al maschile 100, 400, 5000, 3000 siepi, alto, peso e disco; al femminile 200, 800, 1500, 100hs, 400hs, asta e lungo. In queste specialità, le stelle mondiali dell’e gli assi azzurri andranno alla ricerca dei punti necessari per approdare alla doppia giornata di finale a Zurigo (7-8 settembre). In aggiunta, nella tappa italiana di giovedì 9 giugno, manifestazione che intende dare il massimo risalto al ...

