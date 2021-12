Atalanta | rinforzi in società | arriva un innesto dal Leicester

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’rinforza anche il suo assetto societario con Lee Congerton, attuale responsabile scouting delL’non pensa solo a rinforzare la squadra, ma anche a sistemare l’assetto societario. Come riportato da The Athletic, infatti, i nerazzurri sarebbero ormai prossimi a mettere sotto contratto Lee Congerton; attuale responsabile scouting delconosciuto nell’ambito della trattativa che ha portato Castagne in Inghilterra. Il suo ruolo è ancora da definire, ma arriverà all’per rinforzare il reparto dell’area tecnica nerazzurra. In carriera Congerton ha nel suo passato esperienze con Chelsea, Celtic Glasgow, Amburgo e Sunderland. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AtalantaBCFeed : Calciomercato Atalanta, rinforzi nell'area tecnica. Ecco chi è Lee Congerton del Leicester #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : Atalanta, rinforzi nell'area tecnica: vicino Lee Congerton dal Leicester: Atalanta, rinforzi nell'area tecnica: vic… - Gazzetta_it : Atalanta, rinforzi nell'area tecnica: vicino Lee Congerton dal Leicester -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta rinforzi

ASCOLTA L'rinforza anche il suo assetto societario con Lee Congerton, attuale responsabile scouting del Leicester L'non pensa solo a rinforzare la squadra, ma anche a sistemare l'assetto societario. Come riportato da The Athletic, infatti, i nerazzurri sarebbero ormai prossimi a mettere sotto contratto Lee ...... Mourinho aspettaa gennaio, Grillitsch e Pedersen gli obiettivi La bella vittoria in casa dell'ha ridato morale alla Roma. Adesso, però, Mourinho aspettadal mercato di ...Il punto sul mercato della Roma Ci sono dei momenti in cui il tempo non ti aspetta. Ne avresti bisogno per crescere, per rafforzare le tue sicurezze e nascondere meglio i tuoi punti deboli, ma i giorn ...ASCOLTA L’Atalanta rinforza anche il suo assetto societario con Lee Congerton, attuale responsabile scouting del Leicester L’Atalanta non pensa solo a rinforzare la squadra, ma anche a sistemare l’ass ...