Atalanta | punto grigio e un’andata super Riflessioni su classifica | portieri | Miranchuk e il mercato e chi lo farà

Non è periodo. Un'Atalanta appena normale un Genoa così, che è veramente poca cosa, lo avrebbe demolito. Ma questa, lo si vede proprio, non è più un'Atalanta normale: è un'Atalanta che ha buona volontà ma non buone idee, ha …

... nelle quali i gol incassati sono appena due (uno dell'e l'altro del Venezia, ... A quella Juventus si sveglia, riporta il fulcro della partita trenta metri più avanti e trova il gol di ...Pareggio senza gol tra Genoa eL'non riesce a dimenticare il ko con la Roma e pareggia a Marassi con il Genoa, non andando oltre uno scialbo 0 - 0.ovviamente pesantissimo per ...GENOVA - Il Genoa porta a casa un punto importante contro una squadra forte come l'Atalanta. Ecco la disamina a fine gara del tecnico rossoblù Andrij Shevchenko: "E' un punto che significa tantissimo ...Buona chiusura di 2021 per la Juventus che allo Stadium ha centrato la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Contro il Cagliari è arrivato un 2-0 firmato Moise Kean. L'ex Psg, già vicino al gol ...