-Atalanta: il nuovo dg arriva dalla Premier League? (Di martedì 21 dicembre 2021) L' Atalanta potrebbe presto avere un nuovo direttore generale al posto dell' attuale Umberto Marino. Si tratterebbe del gallese Lee Congerton, capo degli osservatori del Leicester City, che in ha passato ha chiuso operazioni importanti come Castagne, Daka e Fofana. Fonti attendibili parlano di un accordo imminente con i nerazzurri proprio in vista della sessione di calciomercato mercato invernale. -Atalanta: chi è il probabile nuovo dg? Gallese, classe '73, dopo una modesta carriera da giocatore, entra nel mondo dirigenziale calcistico diventando direttore del settore giovanile del Crewe Alexandra, per poi passare al Liverpool nel 2002 e al Chelsea nel 2015. Qui è stato nominato da Jose' Mourinho allenatore di una delle squadre giovanili dei Blues. Dopo la nomina di Frank Arnesen come direttore sportivo, ...

