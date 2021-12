Atalanta | Gasperini | «Contento per il girone d’andata Musso diventerà fortissimo»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro il Genoa Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. STATO D’ANIMO – «Sonoper il record dei 38 punti nel, siamo soddisfatti. Peccato aver raccolto un solo punto nelle ultime due prestazioni dove meritavamo di più». POCHI GOL DA FUORI E SU PALLA INATTIVA – «È così, soprattutto sui calci d’angolo. Le palle inattive diventano fondamentali in questo tipo di partite». MERCATO – «Il progetto è affascinante, ma ci sono tanti fattori che devono collimare. La nostra umiltà ci spinge a porci delle domande su come ...

Advertising

CB_Ignoranza : Ancora una volta nessuna vittoria e nessun gol fatto, ma il Genoa ha appena fermato l’Atalanta di Gasperini. Ora p… - capuanogio : Era praticamente impossibile fare peggio dell’#Atalanta vista in campo contro la #Roma. #Gasperini ci è riuscito - fanpage : 'Ragazzi ma scherziamo?' Gian Piero #Gasperini sbotta in diretta TV. Il tecnico dell'Atalanta, però, ignora il rego… - buoncalcio : Atalanta, Gasperini: “Spero che il Genoa abbia trovato la strada giusta” - NullDeNient : RT @Fabius40884986: Con lo stop der nano De merda a marassi Stasera è iniziata ufficialmente la rincorsa al 4 posto Un piccolo sforzo a gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

5: per una volta esce da Marassi scuro in volto. Contro una squadra che ultimamente aveva preso pallonate da chiunque, era lecito aspettarsi molto di più dalla sua, oltretutto ...Pareggio senza gol tra Genoa eL'non riesce a dimenticare il ko con la Roma e ... che resta terzultima in classifica ma salendo a quota 11, amaro invece per quella diche ...Buona chiusura di 2021 per la Juventus che allo Stadium ha centrato la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Contro il Cagliari è arrivato un 2-0 firmato Moise Kean. L'ex Psg, già vicino al gol ...La Dea non va oltre lo 0-0, i bianconeri ne approfittano: Cagliari battuto e due punti rosicchiati proprio agli uomini di Gasperini È senz’altro lo 0-0 con cui il Genoa ha fermato l’Atalanta il risult ...