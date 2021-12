Aste truccate | arrestati sindaco e funzionari nel Casertano

Leggi su anteprima24

Il sindaco di Curti, Antonio Raiano è finito agli arresti domiciliari insieme al comandante della Polizia municipale Igino Faiella, al dirigente dello staff del Comune di Caserta. Giuseppe D'Auria e all' ex responsabile del settore ambiente Marcello Iovino con l' accusa turbativa della libertà d' asta, l'alterazione dei procedimenti di scelta del contraente, e falso in atti pubblici, in particolare di verbali di nomina di Commissioni giudicatrici di gare d' appalto. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri del Noe (Nucleo Operativo Ecologico) nell'ambito di un'indagine della DDA di Napoli sulla raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Alcuni bandi di gara sarebbero stati "aggiustati"- secondo l' accusa – perché fossero aggiudicati all' azienda dell'imprenditore Carlo Savoia, finito in carcere.