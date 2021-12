Ascolti TV | Lunedì 20 dicembre 2021 Blanca vola a 5 | 5 milioni 26% | GF Vip cala a 3 mln 20 3% Senza Matano sale Geo 14 9% | Pomeriggio 5 News debutta al 13 1%-13 8%

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 21 dicembre 2021)al Tg1 delle 20 Nella serata di ieri,20, su Rai1ha conquistato 5.512.000 spettatori pari al 26% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.017.000 spettatori con uno share del 20.3% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 Alla ricerca di Dory ha interessato 677.000 spettatori (3%). Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire ha raccolto 1.016.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Report è visto da 1.586.000 spettatori pari al 7.2% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 869.000 spettatori (5.1%). Su La7 il finale di Grey’s Anatomy 17 registra 308.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 Indiana Jones e il tempio maledetto segna 272.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da ...