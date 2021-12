Ascolti tv ieri, lunedì 20 dicembre, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di martedì 21 dicembre 2021) Ecco gli Ascolti tv di ieri, lunedì 20 dicembre 2021: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra il Grande Fratello VIP e la nuova fiction di Rai 1 Blanca? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Grande Fratello VIP cambia giorno da venerdì a giovedì: ecco da quando Ascolti tv di ieri, lunedì... Leggi su donnapop (Di martedì 21 dicembre 2021) Ecco glitv di202021: chi hala sfida dell’tra il Grande Fratello VIP e la nuova fiction di Rai 1 Blanca? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Grande Fratello VIP cambia giorno da venerdì a giovedì: ecco da quandotv di...

Advertising

chetempochefa : Anche ieri ottimi ascolti per #CTCF che sfiora i 2 milioni e mezzo di telespettatori e il 10,4% di share, con un pi… - QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti ieri sera su #Canale5 per #GfVip: 3.700.000 spettatori e il 23.5% di share. Leadership sul… - Stefani19753108 : RT @chetempochefa: Anche ieri ottimi ascolti per #CTCF che sfiora i 2 milioni e mezzo di telespettatori e il 10,4% di share, con un picco d… - Valedance11 : RT @chetempochefa: Anche ieri ottimi ascolti per #CTCF che sfiora i 2 milioni e mezzo di telespettatori e il 10,4% di share, con un picco d… - LeoganeMickael : RT @chetempochefa: Anche ieri ottimi ascolti per #CTCF che sfiora i 2 milioni e mezzo di telespettatori e il 10,4% di share, con un picco d… -