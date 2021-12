Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 20 dicembre 2021

(Di martedì 21 dicembre 2021): idei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Blanca ha totalizzato in media 5512 spettatori, 25.97% di share; su Canale5 la puntata Grande Fratello VIP ha avuto 3017 spettatori (share 20.33%). Il film Die Hard! Un buon giorno per morire su Italia1 ha catturato 1016 spettatori (4.62%); su Rai2 il film Alla ricerca di Dory si è portata a casa 677 spettatori (2.98%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha intrattenuto 1586 spettatori (7.24%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 869 spettatori (5.06%), mentre il ...

IsaeChia : #GfVip 6, ecco gli ascolti della ventinovesima puntata Tutti i dati auditel della serata di lunedì 20 dicembre… - viacolvino : @blurryxlines Si ma comunque non sa leggere i dati eh, il 23 per cento alle due di notte lo fa anche mi nonna, gli… - CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 20 dicembre 2021: #GrandeFratelloVip, #Blanca, #Report, #Quarta Repubblica, dati Auditel e share - io_surf : RT @amemisembra: Da quando è uscito Poracho Men gli ascolti del #GFvip crescono. Tutto contento Poracho sbandiera i dati sui social. Questa… - amemisembra : Da quando è uscito Poracho Men gli ascolti del #GFvip crescono. Tutto contento Poracho sbandiera i dati sui social.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Chi ha vinto la battaglia deglitv in prime time ieri 20 dicembre 2021 ? Su RaiUno i tantissimi spettatori della fiction ... Gli altriAuditel, con spettatori e share, relativi ai ...Tv lunedì 20 dicembre 2021:didi ieri in prima serata Ieri sera, lunedì 20 dicembre 2021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i ...E’ sicuramente la serie rivelazione di questo autunno 2021 per Rai 1. E’ una serie che incolla quasi 6 milioni di spettatori davanti alla tv, tra le più viste di questi mesi. Parliamo di Blanca, con l ...Il comandante dei vigili di San Giuseppe Vesuviano e il segretario generale del Comune sono stati convocati ed ascoltati dai componenti della commissione d’accesso che si sono insediati a palazzo di c ...