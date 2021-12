Ascolti tv | Blanca ascolti da record mentre cala il GF Vip

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) La serie continua a ottenere ottimi dati in termini d’ascolto ““, serie tv targata Rai non delude. La produzione si conferma ancora in termini d’ascolto e si impone come programma più visto lunedì 20 dicembre. La serie registra addirittura 5.512.000 spettatori pari al 26% di share. Alle spalle, ancora una volta lo show di Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip. A nulla servono liti e momenti imbarazzanti, il realityrispetto alle ultime puntate. Lo show registra 3.017.000 spettatori con uno share del 20.3%. Su Rai 2 il film d’animazione Alla ricerca di Dory coinvolge 677.000 spettatori (3%). Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire ha raccolto 1.016.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Report è stato visto da 1.586.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 869.000 spettatori (5.1%). L'articolo ...