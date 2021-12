Ascolti Grande Fratello Vip 6 | ventinovesima puntata | auditel del 20 dicembre | Signorini contro Blanca

(Di martedì 21 dicembre 2021)TV – Ieri sera, lunedì 20, ilVip si è dovuto scontrare con, la fiction TV andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco i datiVip,Rai1,: 5.512.000 spettatori (share 25,97%) Canale 5,Vip: 3.017.000 spettatori (share 20,32%) Rai3, Report: 1.586.000 spettatori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Glitv di lunedì 20 dicembre 2021 hanno segnato una battuta d'arresto per ilFratello Vip 6 : se nei precedenti lunedì ha segnato per due volte il record stagionale, ieri è calato. Lunedì ...Il Restaurant Man, fin da piccolo si appassiona alla musica, conche vanno dai Led Zeppelin ... tra i quali On The Road, nel quale l'artista si è confrontato con lae varia musica ...Numeri impensabili quelli che E’ sempre mezzogiorno sta portando a casa in queste settimane. Se infatti lo scorso anno la crescita poteva essere dovuta alla presenza di molti telespettatori, causata d ...Ascolti tv di lunedì 20 dicembre 2021, i dati Auditel. Nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Blanca contro Grande Fratello Vip 6 ...