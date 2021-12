Arsenal vs Sunderland: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo una serie di tre vittorie consecutive in campionato, l’Arsenal cerca di fare un passo avanti verso la finale della EFL Cup martedì ospitando il Sunderland all’Emirates Stadium. Anche il pareggio dei quarti di finale delle due squadre vede gli ospiti arrivare in ottima forma, dopo essere rimasti imbattuti da sette partite in League One, anche se il loro recente record di coppa lascia molto a desiderare. Il calcio di inizio di Arsenal vs Sunderland è previsto oggi martedi 21 dicembre alle ore 20:45 Prepartita Arsenal vs Sunderland: a che punto sono le due squadre? Arsenal Dopo le sconfitte successive all’inizio di dicembre, un Arsenal ringiovanito è andato in overdrive durante le due settimane successive, vincendo un rapido trio di partite ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo una serie di tre vittorie consecutive in campionato, l’cerca di fare un passo avanti verso la finale della EFL Cup martedì ospitando ilall’Emirates Stadium. Anche il pareggio dei quarti di finale delle due squadre vede gli ospiti arrivare in ottima forma, dopo essere rimasti imbattuti da sette partite in League One, anche se il loro recente record di coppa lascia molto a desiderare. Il calcio di inizio divsè previsto oggi martedi 21 dicembre alle ore 20:45 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo le sconfitte successive all’inizio di dicembre, unringiovanito è andato in overdrive durante le due settimane successive, vincendo un rapido trio di partite ...

periodicodaily : Arsenal vs Sunderland: pronostico e possibili formazioni #CarabaoCup #EFL #21dicembre - underoverbets : RT @infobetting: Arsenal-Sunderland (EFL Cup, martedì 21 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, - InfobettingOdds : RT @infobetting: Arsenal-Sunderland (EFL Cup, martedì 21 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, - by_the_pool : RT @infobetting: Arsenal-Sunderland (EFL Cup, martedì 21 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, - infobetting : Arsenal-Sunderland (EFL Cup, martedì 21 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, -