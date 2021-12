Arsenal-Sunderland oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa di Lega inglese 2021/2022 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutto pronto per Arsenal-Sunderland, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa di Lega inglese 2021/2022. Partita che vedrà a confronto due squadre in grande forma, ma in campionati diversi. L’Arsenal è quarta in Premier League, mentre il Sunderland è al terzo posto della League 1 inglese. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di martedì 21 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutto pronto per, sfida valevole per i quarti di finale delladi. Partita che vedrà a confronto due squadre in grande forma, ma in campionati diversi. L’è quarta in Premier League, mentre ilè al terzo posto della League 1. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di martedì 21 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. SportFace.

