Arrivano le feste, la dietista: "Come limitare i danni senza rinunciare alla convivialità" (Di martedì 21 dicembre 2021) Natale è arrivato: dal punto di vista alimentare si tratta di uno dei periodi più delicati dell'anno. In molti, infatti, dopo un periodo trascorso seguendo scrupolosamente una dieta sana, sono ora attesi da pranzi e cene in cui il rischio di eccedere con le calorie è particolarmente alto. Naturalmente i momenti di convivialità (mantenendo sempre alta l'attenzione sulle modalità di sicurezza) sono fondamentali sia dal punto di vista alimentare che da quello psicologico. Come spesso capita, però, il problema non è tanto la qualità, ma la quantità. I momenti di incontro durante le feste sono decisamente più numerosi che durante l'anno. Spesso, poi, il cibo che si accumula a casa (panettoni, cioccolato, ecc) risulta l'elemento che fa saltare ogni equilibrio. La dietista di Habilita, Dott.ssa Giannina Percassi, sulla base ...

