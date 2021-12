Arresto Graziano Mesina | coppia che lo ha nascosto in casa patteggia pena

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arresto Graziano

commenta Si è concluso con due patteggiamenti il processo per direttissima nei confronti della coppia di Desulo (Nuoro) accusata di favoreggiamento per aver nascosto in casaMesina, latitante da luglio 2020 e arrestato il 18 dicembre. Basilia Puddu ha concordato un anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa, mentre il marito Antioco Gioi 3 anni. L'uomo si trova ai ......nei confronti della coppia di Desulo accusata di favoreggiamento per aver nascosto in casa... la mattina stessa dell'di Mesina, subito dopo il blitz nella loro abitazione. Ora Basilia ...Istanza all'Inps per riottenere la pensione di vecchiaia e gli arretrati. Presto anche la richiesta dei domiciliari visto lo stato di salute del quasi 80enne orgolese ...Si è concluso con due patteggiamenti il processo per direttissima nei confronti della coppia di Desulo (Nuoro) accusata di favoreggiamento per aver nascosto in casa Graziano Mesina, latitante da lugli ...